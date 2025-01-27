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В честь Дня защиты детей судебные приставы Поморья строили Марафон добрых дел

Судебные приставы региона провели благотворительные акции, приуроченные к Международному Дню защиты детей.

В преддверии Дня защиты детей судебные приставы навестили своих подшефных из Архангельского медицинского центра для детей раннего возраста. 

В Центре ежегодно проходят реабилитацию около 200 детей в возрасте до 4 лет с поражениями центральной нервной системы, врожденными пороками и аномалиями развития. Замечательно, что более 95% малышей уходят отсюда в семьи.

Гости вместе с малышами совершили увлекательное путешествие в Арктику. Дружная команда моряков — детей и взрослых — «драила» палубу, ловила рыбу с белым медведем, «надувала» спасательную шлюпку, училась держать равновесие при качке, танцевала и веселилась. А ещё помогла учёному в создании эликсира здоровья.

Гости зарядились позитивом и отличным настроением, а ребятишки получили от шефов множество подарков. 

Подарки от судебных приставов получили ребята из детского дома Олененок" г. Северодвинска.

 Сотрудники ОСП по г. Нарьян-Мару и Заполярному району приняли участие в 

благотворительной акции "С любовью к детям". Для ребят, которые находятся в трудной жизненной ситуации, судебные приставы закупили и передали в Отделение помощи семье и детям самокаты, мячи и теннисные ракетки.

Сотрудники ОСП по г. Коряжма и Вилегодскому району совместно с представителями Молодёжно-культурного центра "Родина" подарили воспитанникам Ильинского детского дома настоящий праздник. 

Для мальчишек и девчонок в возрасте от 6 до 16 лет были подготовлены интересные игры, увлекательные квесты, весёлые викторины. А ещё для ребят провели мастер-класс по изготовлению игрушки-антистресс. Сделанные руками детей "капитошки" получились очень забавными.

Ну, и какой же праздник без подарков! Судебные приставы принесли ребятам сладости и канцелярские принадлежности, которые пригодятся для организации летнего отдыха детей.  

02 июнь 11:34 | : Будни

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