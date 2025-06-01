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Партия «Новые люди» помогает фонду «Экосфера» в заботе о природе и животных

Совместно с волонтёрами фонда «Эксофера» депутаты и сторонники партии посетили приют «Милосердие», где помогли со строительством новых вольеров, выгуляли собак, помогли с организацией сбора корма, а также поучаствовали в мастер-классе по изготовлению игрушек для собак.

Также активисты приняли участие в акции фонда «Можно я с тобой» и сделали памятные фото с жителями приютов! Даная акция уже охватила более 60-ти регионов России.

«Безусловно, мы понимаем, что проблема бездомных животных имеет системный характер, и одними только поездками в приют её, к сожалению, не решить. Недостаток бюджета, пробелы в работе администрации и сложности в исполнении федерального закона также имеют место быть. Но это не значит, что в приюты ездить не надо. Если каждая организация хотя бы раз в месяц будет посещать приют, то ситуация там кардинально улучшится. Одновременно с этим можно выстраивать работу на областном уровне, чем уже занимается наш депутат Архангельского областного Собрания депутатов Каракин Андрей Евгеньевич», – комментирует депутат Архангельской городской Думы, секретарь регионального отделения партии «Новые люди» в Архангельской области Владислав Виривский.

Для Архангельска такие поездки особенно актуальны. Недавно закрылся приют «Добрый дом» в Талагах, теперь 180 собак переехали в приют «Милосердие». Волонтёрам требуется помощь в строительстве новых вольеров и уходе за питомцами.

Присоединиться к фонду и стать волонтером можно в сообществе Экосфера | Архангельская область 

02 июнь 11:15 | : Будни

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