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Единороссы Поморья не дают пропасть приюту для животных

Единороссы регионального отделения Партии совместно с неравнодушными коллегами посетили приют для животных. В этот раз четвероногие получили корм от партийцев.

- В детстве у меня была собака, как у Электроника*, только побольше размером. Сейчас таких пород не выводят. Помогаю по зову сердца. Глядя на содержание животных в «Лесной сказке» приходит мысль, что у многих хозяев, которые не способны достойно содержать своих питомцев, нужно изымать их силой и поселять в этот приют. Содержание здесь достойное. Обездоленные когда-то псы нашли здесь заботу и вновь поверили в людей. Конечно, это стоит денег. Всем неравнодушным скажу: «Помогайте, чем можете!», - поделился мнением Валерий Корнилов, активист Архангельского местного отделения «Единой России».

«Лесная сказка у Синдбада» - это также место и для людей, утративших своих питомцев или не имеющих возможностей содержать их в своих квартирах. Сюда приходят неравнодушные северяне, чтобы помочь братьям нашим меньшим и облегчить тоску по прошлым любимым четвероногим членам семьи. Общение и взаимная симпатия помогают обрести новых преданных друзей.

- Животным помогаю из человеческой любви к ним. Сам, к сожалению, завести большую собаку в  городской квартире не могу, но с большим удовольствием езжу в приют и нахожу в этой дружеской близости большую радость. Питомцы у «Синдбада» добрые и отзывчивые. Не зря же на протяжении нашей истории собака шла рядом с человеком. Мы сегодня можем ответить ей тем же. Если не завести, так обрести! – сказал Артём Докучаев, начальник по организационной работе регионального отделения «Единой России». 

Помочь «Лесной сказке» можно, позвонив по телефону: +7 900 911 59 55

Ссылка на профиль: https://vk.com/arhskazka

*Электроник – персонаж из советского детского кинофильма (1979), снятого по мотивам фантастических повестей Евгения Велтистова «Электроник — мальчик из чемодана» и «Рэсси — неуловимый друг».

15 апрель 12:01 | : Политика

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