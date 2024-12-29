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Волонтеры РВК-Архангельск присоединились к акции «Сдай ёлку – помоги приюту»

Сотрудники РВК-Архангельск поддержали акцию «Сдай елку – помоги приюту», которая проходит в областной столице. Новогодние елки не выбрасывают, а сдают на переработку. Щепа, оставшаяся после переработки хвойных деревьев, пойдет на утепление вольеров для бездомных животных в приюте «Милосердие».

«После новогодних праздников многие из нас не задумываются о судьбе елок, которые радовали нас в течение праздников. Но елки могут послужить и после праздников. Например, щепа решит проблему утепления вольеров, поможет бездомным собакам пережить холодные зимние месяцы», - рассказала менеджер по внутренним коммуникациям РВК-Архангельск Раиса Рудакова.

Елки можно сдать в специальные контейнеры рядом с домом, оставить ее в отсеке для крупногабаритных отходов или рядом с площадкой. Даты, когда мусоровозы заберут деревья в Архангельске: 20.01 – Маймаксанский округ, 21.01 – Соломбальский округ, 22.01 – Северный округ, 23.01 – Октябрьский округ, 24.01 – Ломоносовский округ, 25.01 – Майская горка, 26.01 – Варавино-Фактория,  27.01 – Исакогорка и Цигломень, 28.01 – Новодвинск, 29.01 – Северодвинск. Принести елку нужно, как минимум, за день до вывоза.

Волонтеры РВК-Архангельск приглашают всех горожан присоединиться к акции. Кроме того, в холле компании на ул.Касаткиной,9 организован сбор необходимой помощи для приюта «Милосердие». Сюда можно принести и положить в контейнер крупы  и макаронные изделия, консервы,  корма для собак и кошек, любые витамины и биодобавки для животных, кошачий наполнитель для туалета, моющие и дезинфицирующие средства.

21 январь 13:47 | : Экономика

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