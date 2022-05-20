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Активисты «Единой России» посетили архангельский Приют для бездомных животных

Каждую третью субботу августа во всём мире отмечается День бездомных животных. Этот день считается не праздником, а поводом обратиться к проблеме бездомных животных, и оказать им необходимую поддержку. 

В честь этого Дня, активисты Архангельского местного отделения партии «Единая Россия» навестили приют для бездомных животных Тишкин дом. Волонтёры навестили бездомных четвероногих не с пустыми руками – они привезли с собой корма, чистящие и моющие средства, пелёнки, наполнитель. 

В поездке приняли участие член Местного политического Совета Тимур Петров, сторонник партии Наталья Нечай и исполнительный секретарь Архангельского местного отделения Партии Нина Луценко. 

«Мы уже давно оказываем шефскую помощь приюту «Тишкин Дом». И что каждый раз приятно удивляет – пусть у них не большие помещения, но в них всегда чисто и прибрано. Для животных созданы все условия для комфортного проживания, они ухожены. Видно, что к животным здесь относятся с большой любовью. И мы, в свою очередь, стараемся поддержать такие приюты всем необходимым», - подчеркнула Нина Луценко.

20 август 12:51 | : Политика

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