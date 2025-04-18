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Треть архангелогородцев считает, что на госслужбу можно принимать только после армии

 Лишь 3 из 10 архангелогородцев поддерживают принятие закона о допуске на государственную службу только тех мужчин, у которых за плечами служба в армии, 45% — против. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

В обществе уже давно обсуждается идея допуска на госслужбу только тех мужчин, которые отслужили в армии, но пока она не находит однозначной поддержки. За принятие закона, регламентирующий такой порядок, выступают 31% архангелогородцев, против — 45%, еще 24% затруднились с ответом.

Сторонники убеждены: «Откосивших от армии близко не подпускать к госслужбе». Оппоненты высказывают мнение, что важнее профессиональные качества: «При чем тут армия? Нужны честные и ответственные люди с образованием».

Мужчин и женщин, которые высказались за принятие подобного закона, примерно поровну (32 и 30% соответственно), а вот противников больше среди мужчин (51% против 39% среди жительниц Архангельска). Чем старше горожане, тем эта идея им ближе (35% респондентов от 45 лет приветствуют инициативу, а среди тех, кто моложе, таких не более 30%). С ростом уровня дохода растет и число голосов в поддержку мнения о том, что госслужба — не для каждого: за принятие закона — каждый третий архангелогородец с доходом от 100 тысяч рублей (33%) и лишь каждый четвертый, чей заработок менее 50 тысяч рублей (25%).

Наиболее категоричны отслужившие мужчины — 55% из них убеждены, что прием на госслужбу должен быть только после армии, тогда как среди не служивших соглашаются с этим только 13%.

22 май 08:00 | : Будни

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