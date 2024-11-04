Почти половина архангелогородцев устала от иностранных слов на улицах города

45% архангелогородцев поддерживают введение ограничений на использование иностранных слов на уличных вывесках, при этом сторонников запрета среди мужчин на треть больше, чем среди женщин. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения Архангельска.

Глава администрации Ярославля А. Молчанов ввел запрет на использование иностранных слов на уличных вывесках, исключение составляют только зарегистрированные торговые марки. Подобные ограничения с прошлого года действуют в Краснодаре и Саратове.

Стоит ли распространить такую практику на Архангельск? Согласно опросу, проведенному SuperJob, 45% архангелогородцев хотели бы, чтобы подобные правила действовали и в их городе («Правильно! Давно пора возвысить наш русский язык»; «Русский язык очень богатый»). 35% высказались против («Я нахожу заимствование слов интересным и полезным для общества явлением»; «Подумали бы о малом бизнесе: менять вывески вообще-то денег стоит!»). Каждый пятый затруднился с ответом.



Интересно, что сторонников запрета среди мужчин на треть больше, чем среди женщин (54 и 37% соответственно). Чем старше респонденты, тем активнее они выступают за искоренение иностранных слов на вывесках: среди опрошенных до 35 лет инициативу поддерживают только 3 из 10, а среди горожан старше 45 лет — в 2 раза больше (65%).

С увеличением доходов опрошенных растет и уровень одобрения инициативы (29% среди зарабатывающих до 50 тысяч рублей в месяц и 55% среди архангелогородцев с доходом от 100 тысяч рублей).