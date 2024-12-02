Обожает Новый год только каждый пятый архангелогородец

В любви к Новому году женщины признавались в 1,5 раза чаще мужчин. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

Обожают Новый год 21% архангелогородцев. 35% любят, но без фанатизма. Еще 33% относятся к празднику спокойно. 7 из 100 архангелогородцев не любят Новый год, 1 из 100 — люто ненавидит.



Женщины признавались в любви к празднику почти в 1,5 раза чаще мужчин (66 и 46% соответственно). Представители сильного пола чаще говорили о нейтральном отношении (40% против 26% среди женщин) и нелюбви (10 и 4%).

(фото с https://disgustingmen.com)