66% архангелогородцев собираются смотреть парад Победы по телевизору

Парад Победы на Красной площади — одно из самых значимых событий для нашей страны. 66% архангелогородцев собираются смотреть трансляцию парада в этом году. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

66% архангелогородцев планируют смотреть трансляцию парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Наши соотечественники подчеркивают особое отношение к этому событию: «Это мой любимый праздник, горжусь ветеранами».

Чем старше респонденты, тем выше интерес к трансляции, — среди горожан до 35 лет смотреть парад по телевизору будут 58%, тогда как среди тех, кто старше 45 лет, — 76%.