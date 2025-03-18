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66% архангелогородцев собираются смотреть парад Победы по телевизору

Парад Победы на Красной площади — одно из самых значимых событий для нашей страны. 66архангелогородцев собираются смотреть трансляцию парада в этом году. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

66% архангелогородцев планируют смотреть трансляцию парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Наши соотечественники подчеркивают особое отношение к этому событию: «Это мой любимый праздник, горжусь ветеранами». 

Чем старше респонденты, тем выше интерес к трансляции, — среди горожан до 35 лет смотреть парад по телевизору будут 58%, тогда как среди тех, кто старше 45 лет, — 76%.

(фото с https://pikabu.ru) 

08 май 08:30 | : Будни

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