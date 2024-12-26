Только 16% архангелогородцев готовы окунуться в прорубь на Крещение

16% архангелогородцев собираются принять участие в Крещенских купаниях в этом году. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие экономически активные горожане из Архангельска.

16% архангелогородцев собираются принять участие в Крещенских купаниях в этом году, причем 4% пойдут впервые. Мужчины чаще женщин рассказывали о том, что планируют искупаться в проруби (21% против 11% соответственно). Больше желающих приобщиться к народной традиции среди молодых горожан:20% в возрасте до 35 лет, а среди тех, кто старше, — 12%.



74% экономически активных архангелогородцев никогда не окунались в прорубь и не планируют делать это. Причем 6% рассказали, что ранее принимали участие в Крещенских купаниях, но в этом году отказались по разным причинам: «Боюсь простыть»; «Здоровье, увы, не позволяет»; «У нас нет хороших оборудованных купелей».