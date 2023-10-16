Не тот цвет. Жители Поморья перестали смотреть голубые огоньки

Только 1 из 9 архангелогородцев будет смотреть голубые огоньки по телевизору.

Музыкальные развлекательные передачи в новогоднюю ночь собираются смотреть 11% респондентов, 33% включат их для фона. 45% не будут смотреть огоньки 31 декабря.



Женщины чаще мужчин смотрят новогодние передачи и включают их в фоновом режиме. Аудитория голубых огоньков выше среди людей с детьми, чем среди бездетных. Среди молодежи поклонников таких телепередач меньше, чем среди тех, кто старше.



За три года число северян, отказывающихся от просмотра новогодних огоньков, выросло с 38 до 45%.