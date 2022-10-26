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Новогодние телешоу уходят все дальше в прошлое

4 из 10 россиян не смотрят новогодние огоньки. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, собираются ли россияне смотреть новогодние развлекательные телепередачи. В опросе приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

 12% россиян планируют смотреть телевизионные развлекательные программы в новогоднюю ночь. 1 из 3 опрошенных включит новогодние огоньки для фона. 41% не собирается смотреть новогодние огоньки 31 декабря.

 Женщины чаще мужчин хотят встречать Новый год за просмотром новогодних огоньков по телевизору: 15% против 9% соответственно. Мужчины чаще планируют встретить Новый год без звездных телешоу: 46 против 36%. Тех, кто включит новогодние огоньки 31 декабря, больше среди россиян, имеющих детей, чем среди бездетных.

19 ноябрь 07:44 | : Будни

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