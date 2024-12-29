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13-я зарплата обошла многих архангелогородцев

4 из 10 архангелогородцев получили премии по итогам 2024 года. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из Архангельска.

43% архангелогородцев действительно получили премии. Нужно отметить, что количество премированных уже второй год подряд бьет рекорды: в условиях дефицита кадров работодатели стремятся удерживать персонал, применяя методы материальной мотивации.

 О получении премии респонденты моложе 35 лет рассказывали чаще тех, кто старше (46%). Архангелогородцев с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц премировали активнее, чем тех, кто зарабатывает больше (51%).

24 январь 12:24 | : Экономика

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