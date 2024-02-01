Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Поморье успешно проходит исполнительная пробация для осужденных

В филиалах уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Архангельской области успешно реализуются мероприятия по исполнению требований федерального закона "О пробации в РФ", вступившего в силу с января 2024 года. 

В филиалах УИИ областного УФСИН состоят на учете более 5000 осужденных, в отношении которых может осуществляться исполнительная пробация. На сегодняшний день с заявлением об оказании содействия в ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации обратились 147 осужденных, из них в отношении 86 человек исполнительная пробации завершена, им оказали всю необходимую помощь, одиннадцати осужденным было отказано по причине неподтверждения нуждаемости. С остальными начатая работа еще ведется. 

Сотрудники УФСИН помогают отбывающим наказание восстановить утраченные документы, оказывают содействие в срочной социальной помощи, организуют встречи с работодателями, консультируют в социально-правовых вопросах, объясняя требования законодательства, нуждающимся во временном месте пребывания помогают с поиском жилого помещения. Данная работа личным составом инспекции проводится во взаимодействии с органами исполнительной власти региона, специалистами социальных служб и службы занятости Поморья в рамках подписанных соглашений, на сегодняшний день их заключено более ста. 

 

04 август 11:00 | : Происшествия

Главные новости


В Архангельске возобновляются работы по реконструкции площади Профсоюзов
Москва трактирная (по Гиляровскому)

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2024 (22)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)
Март 2024 (330)



Деньги


все материалы
«    Август 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20