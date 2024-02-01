В Поморье успешно проходит исполнительная пробация для осужденных

В филиалах уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Архангельской области успешно реализуются мероприятия по исполнению требований федерального закона "О пробации в РФ", вступившего в силу с января 2024 года.

В филиалах УИИ областного УФСИН состоят на учете более 5000 осужденных, в отношении которых может осуществляться исполнительная пробация. На сегодняшний день с заявлением об оказании содействия в ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации обратились 147 осужденных, из них в отношении 86 человек исполнительная пробации завершена, им оказали всю необходимую помощь, одиннадцати осужденным было отказано по причине неподтверждения нуждаемости. С остальными начатая работа еще ведется.

Сотрудники УФСИН помогают отбывающим наказание восстановить утраченные документы, оказывают содействие в срочной социальной помощи, организуют встречи с работодателями, консультируют в социально-правовых вопросах, объясняя требования законодательства, нуждающимся во временном месте пребывания помогают с поиском жилого помещения. Данная работа личным составом инспекции проводится во взаимодействии с органами исполнительной власти региона, специалистами социальных служб и службы занятости Поморья в рамках подписанных соглашений, на сегодняшний день их заключено более ста.