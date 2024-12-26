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В НАО помощника бурильщика погубил оборвавшийся трос

Межрегиональная территориальная государственная инспекция труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе приняла извещение о несчастном случае со смертельным исходом, произошедшем на скважине Западно-Хоседаюского месторождения Ненецкого автономного округа. 

 Как сообщили в Гострудинспекции, 7 февраля 2025г. 13 часов 05 минут (Московское время), находясь на скважине № 3617, помощник бурильщика при движении к рабочему месту, потерял равновесие и упал с высоты 6-8 метров на рабочую площадку буровой установки. Работник был пристегнут страховочным тросом, однако при падении – произошел обрыв троса. 

 Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

08 февраль 08:57 | : Происшествия

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