В НАО помощника бурильщика погубил оборвавшийся трос

Межрегиональная территориальная государственная инспекция труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе приняла извещение о несчастном случае со смертельным исходом, произошедшем на скважине Западно-Хоседаюского месторождения Ненецкого автономного округа.

Как сообщили в Гострудинспекции, 7 февраля 2025г. 13 часов 05 минут (Московское время), находясь на скважине № 3617, помощник бурильщика при движении к рабочему месту, потерял равновесие и упал с высоты 6-8 метров на рабочую площадку буровой установки. Работник был пристегнут страховочным тросом, однако при падении – произошел обрыв троса.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.