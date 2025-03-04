Космодром Плесецк. Военно-спортивное многоборье с духовным смыслом

Соревнования по военно-спортивному многоборью прошли в Североонежском специальном учебно-воспитательном учреждении по инициативе иеромонаха Антония (Ласточкина), помощника начальника космодрома Плесецк.

Провели состязания офицеры космодрома и Александр Завернин, председатель регионального совета областного отделения общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России».

«Воспитанники сдавали зачетные нормативы на время по разборке-сборке АКМ, а также выполняли подтягивание и жим штанги лежа на горизонтальной доске. В заключение ребята должны были ответить на вопросы по географии Архангельской области, — рассказал Александр Завернин. — После соревнований с юношами побеседовали про Великий пост и его значение в жизни православных христиан. Победители определялись по сумме всех упражнений и были награждены грамотами и сладкими призами».

Отметим, что церковные спортивные состязания проводятся регулярно, воспитанники готовятся к ним и развивают необходимые навыки.