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Иеромонах космодрома Плесецк благословил военное многоборие

    Соревнования по военно-спортивному многоборью прошли в Североонежском специальном учебно-воспитательном учреждении по инициативе и благословению благочинного Плесецкого округа Плесецкой епархии иеромонаха Антония (Ласточкина).

    Воспитанники сдавали зачетные нормативы на время по снаряжению магазина, разборке-сборке АКМ, а также по жиму штанги лежа на горизонтальной доске и сгибанию туловища на пресс. Победители определялись по сумме всех упражнений и были награждены ценными призами.

    «В конце соревнований ребята узнали о причине особого почитания Архангела Михаила Русской Православной Церковью», — рассказал наставник ребят, вместе с офицерами космодрома Плесецк проведший соревнования, Александр Завернин, председатель регионального совета областного отделения общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России». 

24 сентябрь 09:09 | : Будни / Верую

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