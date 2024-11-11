Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Североонежское спецучилище: в борьбе с мирскими искушениями

    Соревнования по военно-спортивному многоборью прошли в Североонежском специальном учебно-воспитательном учреждении по инициативе иеромонаха Антония (Ласточкина), помощника начальника космодрома Плесецк.

    Провели состязания офицеры космодрома и Александр Завернин, председатель регионального совета областного отделения общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России».

    «Воспитанники сдавали зачетные нормативы на время по разборке-сборке АКМ, а также по отжиманию от скамейки и сгибанию туловища на пресс, — рассказал Александр Завернин. — Победители определялись по сумме всех упражнений и были награждены ценными призами. В конце соревнований ребята узнали, как преодолевать искушения и тренировать волевые качества».

    Отметим, что такие состязания проводятся регулярно, воспитанники готовятся к ним и развивают необходимые навыки. 

03 декабрь 09:23 | : Будни / Верую

Главные новости


Имена северян из 1549 года
Эта музыка будет вечной. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2024 (34)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20