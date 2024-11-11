Североонежское спецучилище: в борьбе с мирскими искушениями

Соревнования по военно-спортивному многоборью прошли в Североонежском специальном учебно-воспитательном учреждении по инициативе иеромонаха Антония (Ласточкина), помощника начальника космодрома Плесецк.

Провели состязания офицеры космодрома и Александр Завернин, председатель регионального совета областного отделения общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России».

«Воспитанники сдавали зачетные нормативы на время по разборке-сборке АКМ, а также по отжиманию от скамейки и сгибанию туловища на пресс, — рассказал Александр Завернин. — Победители определялись по сумме всех упражнений и были награждены ценными призами. В конце соревнований ребята узнали, как преодолевать искушения и тренировать волевые качества».

Отметим, что такие состязания проводятся регулярно, воспитанники готовятся к ним и развивают необходимые навыки.