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В Плесецком округе прошел детский концерт в честь иконы Казанской Божьей Матери

    Духовно-патриотические сборы для подростков прошли в поселке Савинском Плесецкого округа по благословению помощника начальника космодрома Плесецк иеромонаха Антония (Ласточкина). Поучаствовали ребята из разных округов области.

    Занятия провели офицеры космодрома Плесецк и Александр Завернин — председатель регионального совета областного отделения общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России».

    «Ребята сдавали зачетные нормативы по огневой, общей физической, исторической и туристской подготовке, были проведены занятия по географии Архангельской области, ориентированию на местности, — рассказал Александр Завернин. — Также воспитанники выполняли нормативы на время по снаряжению магазина, разборке-сборке АКМ, подтягиванию, жиму штанги лежа, проводились занятия на скалодроме».

    Участники сборов посетили окрестности Савинского, связанные с подвигом преподобного Антония Сийского. «Особенно понравилось ребятам на святом источнике, — отметил Александр Завернин. — Между физическими занятиями ребята смотрели православные исторические мультфильмы, пели патриотические песни».

    В завершение сборов дети поучаствовали в концерте, посвященном празднику Казанской иконы Божией Матери, в местном доме культуры.

    Отметим, что патриотические сборы в Плесецком округе проводятся уже более десяти лет дважды в году: летом и осенью. Патриотический концерт «Под Покровом Божией Матери» в честь праздника Казанского образа Пресвятой Богородицы также проводится много лет и собирает жителей Савинского и гостей православного прихода. 

06 ноябрь 09:30 | : Культура

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