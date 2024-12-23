Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Рождество и спорт идут по Поморью рука об руку

    Рождественские соревнования по военно-спортивному многоборью прошли в Североонежском специальном учебно-воспитательном учреждении по инициативе иеромонаха Антония (Ласточкина), помощника начальника космодрома Плесецк.

    Провели состязания офицеры космодрома и Александр Завернин, председатель регионального совета областного отделения общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России».

    «Воспитанники сдавали зачетные нормативы на время по разборке-сборке АКМ, а также выполняли подтягивание и жим штанги лежа на горизонтальной доске, — рассказал Александр Завернин. — В заключение ребята должны были ответить на вопросы по теме "География Архангельской области". Победители определялись по сумме всех упражнений и были награждены грамотами и сладкими призами».

    Также воспитанникам спецучилища передали сладкие рождественские подарки.

    Отметим, что церковные спортивные состязания проводятся регулярно, воспитанники готовятся к ним и развивают необходимые навыки. 

16 январь 09:30 | : Будни / Верую

Главные новости


Здесь будет район Привокзальный. Из истории Архангельска
Замотивированные. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2025 (140)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)



Деньги


все материалы
«    Январь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20