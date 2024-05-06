Православные патриотические сборы прошли в Плесецом округе

Духовно-патриотические сборы для подростков прошли в поселке Савинском Плесецкого округа по благословению епископа Плесецкого и Каргопольского Александра. Поучаствовали более 30 ребят, включая гостей из Няндомского и Холмогорского округов. Начались сборы с молебного пения.

Занятия провели офицеры космодрома Плесецк и Александр Завернин — председатель регионального совета областного отделения общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России».

«Дети сдавали зачетные нормативы по огневой, общей физической, исторической и туристской подготовке, были проведены занятия по географии Архангельской области, ориентированию на местности, ребята научились ставить палатку, — рассказал Александр Завернин. — Воспитанники сдавали зачетные нормативы на время по снаряжению магазина, разборке-сборке АКМ, подтягиванию, жиму штанги лежа, проводились занятия на скалодроме».

Кроме того, ребята посетили святой источник и окрестности поселка Савинского, связанные с жизнью северного подвижника благочестия преподобного Антония Сийского, посмотрели православные исторические мультфильмы, узнали об истории праздника Светлого Христова Воскресения.

Подведение итогов состоялось в воскресной школе, где ребята вместе с наставниками спели патриотические современные песни и произведения, посвященные Великой Отечественной войне.

По окончании сборов участники получили ценные и памятные подарки, среди которых «Суворовские» воинские молитвословы, книги и сладкие угощения.

«Такие сборы проводим уже более десяти лет, — рассказал организатор мероприятия иеромонах Антоний (Ласточкин). — Хорошо, что участвуют ребята из разных округов нашей области. Сейчас завершили первый этап, который длился с 10 по 14 июня, впереди второй этап — ребята под руководством наставников развернут палаточный лагерь в красивом месте неподалеку от Кенозерья, будут там жить десять дней и заниматься туристической подготовкой, оттачивать соответствующие навыки».

Иеромонах Антоний благодарит Александра Александровича Завернина, офицеров космодрома Плесецк и всех, кто помог в организации доброго дела.



