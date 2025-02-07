Игорь Скубенко пожелал откинувшимся заключенным найти себя

Сегодня в г. Архангельске начал работу первый Центр пробации. В его открытии приняли участие начальник УФСИН России по Архангельской области Михаил Девятов и заместитель председателя регионального правительства Игорь Скубенко.

Первый Центр пробации открылся на базе Центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий. Его функционирование стало возможным благодаря конструктивному сотрудничеству УФСИН России по Архангельской области и министерства труда, занятости и социального развития региона.

С первого января 2025 года в России стартовал второй этап внедрения пробации для осуждённых – постпенитенциарная. Она предусматривает комплекс мер по ресоциализации и подготовке к жизни в обществе осужденных, вышедших из мест лишения свободы.

- В таких центрах будут находится люди, у которых чаще всего утрачены социальные связи, - отмечает начальник УФСИН России по Архангельской области Михаил Девятов. - Открытие подобных учреждений поможет им в их трудной жизненной ситуации, здесь специалисты им окажут поддержку в решении многих проблем, связанных с трудоустройством, с восстановлением документов, переобучением, жильем, что в итоге поможет снизить уровень рецидива.

В открытом Центре пробации созданы все необходимые бытовые условия. Поскольку здесь человек может пребывать до одного года в учреждении имеются спальные помещения, комната для приема пищи, душевая. Здесь будут получать помощь лица, освободившиеся из учреждений УФСИН России по Архангельской области. Им будет оказываться содействие в оформлении временной регистрации по месту пребывания в общежитии, социальной поддержки, прохождении медицинского обследования, с трудоустройством, восстановлением родственных связей. При необходимости специалисты сопроводят в медицинские организации, пенсионный фонд и другие организации в рамках межведомственного взаимодействия. Все услуги будут оказываться в рамках индивидуальной программы ресоциализации и адаптации, что направлено на коррекцию социального поведения и предупреждение повторных правонарушений среди лиц, находящихся под пробацией.

- Многие вышедшие из учреждений службы исполнения наказаний достаточно долгое время в них находились и, безусловно, у них есть серьезные социально-бытовые вопросы, Центры пробации помогут им войти в нормальный ритм жизни и быстрее социализироваться, - заметил заместитель председателя регионального правительства Игорь Скубенко.