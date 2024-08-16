В Поморье откроется первый центр адаптации лиц за бортом жизни

В Центре социальной адаптации для лиц без определенного жительства и занятий Архангельской области прошла рабочая встреча начальника УФСИН России по Архангельской области Михаила Девятова с заместителем министра труда, занятости и социального развития региона Павлом Котловым. Главным вопросом разговора стало обсуждение возможности открытия на данной базе центра, где будут оказывать помощь осуждённым в рамках постпенитенциарной пробации. Начнет он свою работу с января 2025 года.

В мероприятии также приняли участие начальник Управления Минюста Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Оксана Воскресенская, заместитель начальника УФСИН Дмитрий Ошуков и представители заинтересованных ведомств.

Директор центра Татьяна Щербо познакомила с его материально-бытовыми условиями. В ходе встречи был произведен обход помещений, осмотрены комнаты для проживания и санитарные, а также медицинский кабинет, где осуществляется осмотр прибывающих граждан. Начальник УФСИН Михаил Девятов и заместитель министра Павел Котлов обменялись мнениями по вопросу выделения ряда помещений для создания здесь центра пробации.

- Открытие таких подразделений, безусловно, может помочь начать новую жизнь освободившимся из пенитенциарных учреждений и оказавшимся в трудной жизненной ситуации жителям Поморья, - отметил Михаил Девятов. – Это большой и серьезный шаг к социализации бывших осужденных.

Закон о пробации реализуется в территориях уже в течении восьми месяцев. Созданная система в рамках нового законодательства предусматривает комплекс мер по ресоциализации и подготовке к жизни в обществе осужденным, находящимся в исправительных учреждениях, состоящим на учете в уголовно-исполнительных инспекциях и освобождаемым из мест лишения свободы.

Для многих, кто провёл в изоляции долгое время, выход на свободу может быть большим стрессом. Готовить к важному в их жизни событию осуждённых начинают ещё в колонии. Сотрудники учреждений во взаимодействии со многими организациями проводят "Курс подготовки к освобождению", где подробно рассказывают алгоритм действий. Но порой этого недостаточно, так как реальная картина на свободе может быть весьма сложной. Центр постпенитенциарной пробации для осуждённых – это реальный шанс изменить свою жизнь к лучшему, здесь помогут с постановкой на регистрационный учет по месту пребывания, с оформлением мер социальной поддержки, прохождением медицинского обследования, трудоустройством, восстановлением родственных связей, психологической поддержкой.