Архангельский священник отмечен УМВД за подвижничества

Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Архангельской области отметил благодарственным письмом председателя епархиальной комиссии по вопросам семьи, материнства и детства священника Александра Григорьева.

«Выражаем Вам искреннюю благодарность и глубокую признательность за сотрудничество в области научно-просветительского и духовно-нравственного воспитания несовершеннолетних», — говорится в благодарственном письме за подписью начальника ЦВСНП УМВД России по Архангельской области подполковника полиции Юлии Овечкиной.

Отметим, что священник Александр Григорьев регулярно встречается с подопечными центра и беседует на различные темы.