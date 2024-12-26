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Архангельский священник отмечен УМВД за подвижничества

    Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Архангельской области отметил благодарственным письмом председателя епархиальной комиссии по вопросам семьи, материнства и детства священника Александра Григорьева.

    «Выражаем Вам искреннюю благодарность и глубокую признательность за сотрудничество в области научно-просветительского и духовно-нравственного воспитания несовершеннолетних», — говорится в благодарственном письме за подписью начальника ЦВСНП УМВД России по Архангельской области подполковника полиции Юлии Овечкиной.

    Отметим, что священник Александр Григорьев регулярно встречается с подопечными центра и беседует на различные темы. 

07 февраль 09:14 | : Будни / Верую

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