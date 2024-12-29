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Архангельский священник провел с трудными подростками душеспасительную беседу

    Председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, материнства и детства священник Александр Григорьев с психологом Центра поддержки молодой семьи Алиной Лопатиной провели для подростков, находящихся в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, семинар, посвященный Рождеству Христову.

    «На познавательном семинаре ребята узнали об истории этого светлого праздника, о том, как появилась первая рождественская елка в России, как ее украшали, а также о традициях празднования Рождества Христова. Такие занятия помогают подросткам обогатить свой внутренний мир и обрести душевный покой», — сообщили в социальном учреждении. 

21 январь 10:00 | : Будни / Верую

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