Архангельский священник провел с трудными подростками душеспасительную беседу

Председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, материнства и детства священник Александр Григорьев с психологом Центра поддержки молодой семьи Алиной Лопатиной провели для подростков, находящихся в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, семинар, посвященный Рождеству Христову.

«На познавательном семинаре ребята узнали об истории этого светлого праздника, о том, как появилась первая рождественская елка в России, как ее украшали, а также о традициях празднования Рождества Христова. Такие занятия помогают подросткам обогатить свой внутренний мир и обрести душевный покой», — сообщили в социальном учреждении.