Архангельский священник сказал трудным подросткам слова о добре и зле

Председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, материнства и детства священник Александр Григорьев вместе с психологом Алиной Лопатиной встретился с подростками, пребывающими в архангельском центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

Представитель Церкви рассказал ребятам о продолжающемся празднике Крещения Господня, о Богоявлении, об освящении и целебных свойствах святой воды, призвал делиться с ближними добротой, заботой и любовью.

«Тогда мы будем подражать Христу, который для всех — добрых и злых — находит возможность утешения, ободрения, вразумления и исправления, если мы искренне обращаемся к Нему за помощью», — приводятся слова священника в группе храма блаженной Матроны Московской, в котором он настоятельствует.