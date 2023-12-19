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Архангельский священник сказал трудным подросткам слова о добре и зле

    Председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, материнства и детства священник Александр Григорьев вместе с психологом Алиной Лопатиной встретился с подростками, пребывающими в архангельском центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

    Представитель Церкви рассказал ребятам о продолжающемся празднике Крещения Господня, о Богоявлении, об освящении и целебных свойствах святой воды, призвал делиться с ближними добротой, заботой и любовью.

    «Тогда мы будем подражать Христу, который для всех — добрых и злых — находит возможность утешения, ободрения, вразумления и исправления, если мы искренне обращаемся к Нему за помощью», — приводятся слова священника в группе храма блаженной Матроны Московской, в котором он настоятельствует. 

23 январь 09:10 | : Будни / Верую

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