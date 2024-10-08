Архангельский клирик награжден благодарственным письмом главы региона

Клирик Архангельской епархии священник Леонид Перчугов, участник Российского военно-исторического общества, награжден благодарственным письмом губернатора Архангельской области.

«Ваше преподобие! Выражаю Вам благодарность за сотрудничество, многолетнюю благотворительную деятельность и активное участие в просветительской работе», — говорится в письме за подписью Александра Цыбульского.

Награждение состоялось во время торжественного концерта, которым завершился военно-патриотический фестиваль «Герои с вечно русским сердцем», приуроченный ко Дню подразделений специального назначения. Событие прошло в конференц-зале регионального правительства. Благодарности, почетные грамоты и благодарственные письма губернатора Архангельской области вручил первый заместитель губернатора — руководитель администрации губернатора и правительства Архангельской области Ваге Петросян.