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Архангельская епархия продолжает окормлять Школу соловецких юнг

Председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, материнства и детства священник Александр Григорьев встретился с директором архангельской школы Соловецких юнг Ольгой Павловцевой.

«С Ольгой Николаевной мы поговорили о законодательной обоснованности участия священников в родительских собраниях, посвященных выбору одного из модулей курса основ религиозных культур и светской этики, — прокомментировал встречу отец Александр. — Обсудили важность обеспечения возможностей изучения детьми русской культуры и истории в курсе основ православной культуры».

Кроме того, речь шла о возможности участия священников в проведении «Разговоров о важном».

Напомним, что в апреле 2022 года Ольга Николаевна Павловцева встретилась с главой епархиального образовательного отдела священником Кириллом Кочневым. Участником беседы был и священник Александр Григорьев.

Сотрудничество между школой и представителями Архангельской епархии в области нравственного воспитания школьников будет продолжаться.

(по материалам Архангельской епархии)

13 январь 09:11 | : Будни / Верую

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