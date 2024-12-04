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Архангельские кадровики страдают излишней эмоциональностью

Только 29% менеджеров по персоналу относятся к обязанности сообщать сотрудникам об увольнении как к одному из рабочих моментов. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний из Архангельска.

Лишь 29% эйчаров удается сохранять беспристрастность в ситуациях, когда необходимо уволить сотрудника. 15% испытывают беспокойство, 11% — грусть. По 8% опрошенных охарактеризовали свое состояние в эти минуты как стыд, жалость, неприятные эмоции и чувство ответственности за судьбу покидающего компанию. Каждый двадцатый сопереживает увольняемому. 4% испытывают страх, столько же — чувство вины. Еще 4% обычно увольняют с облегчением, 1 из 100 — с ощущением правоты («Хороших работников не выгоняют!»).

Кадровые беседы с увольняемым эйчары предпочитают тщательно планировать (54% опрошенных): «Собираю документы-основания для увольнения, чтоб апеллировать фактами»; «Готовлю фактуру: результаты работы за определенный период, план встречи с аргументами»; «Рассматриваю несколько вариантов развития событий».

Как менеджеры по персоналу готовятся к разговору об увольнении: 42% составляют план беседы и продумывают диалог, 3 из 10 тщательно формулируют причины расставания, 23% подбирают законные обоснования, 22% просчитывает последствия для компании. 16% эйчаров прежде всего идут к коллегам и непосредственному руководителю увольняемого за отзывами, 10% собирают сведения о промахах в работе. Еще 10% стремятся уменьшить уровень стресса увольняемого (подбирают корректные формулировки, вспоминают о достижениях), 6% стараются помочь с дальнейшим трудоустройством. Еще 6% готовят беседу таким образом, чтобы сохранить лояльность увольняемого компании.

(фото с https://printhit.org) 

04 февраль 11:30 | : Будни

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