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Некоторым архангелогородцам дорого обходятся корпоративы

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие представители кадровых служб компаний и экономически активные архангелогородцы, работающие в организациях, где проводятся корпоративные мероприятия.

5% опрошенных эйчаров рассказали, что в их компаниях были случаи увольнения сотрудников из-за ненадлежащего поведения на корпоративе: 4% указали на то, что работник уволился по собственной инициативе, 1% — что решение о расставании приняло руководство.

 О подобных случаях вспомнили и 13% работающих архангелогородцев: 6% рассказали, что инициатива исходила от провинившегося сотрудника, еще 7% — от руководства. Об увольнениях вследствие поведения на корпоративе чаще вспоминали мужчины (16% против 9% женщин): «Покусал начальника». Архангелогородцы старше 45 лет свидетелями подобных историй оказывались чаще тех, кто моложе (13% против 7% из тех, кому менее 35 лет): «Уволился сам, но начальство на него оказало серьёзное давление».

 Большинство работников (74%) не смогли вспомнить подобных ситуаций: «Не помню ни одного увольнения ни на одной работе, даже после самых безобразных корпоративов»; «Глупо за это увольнять».

02 декабрь 08:00 | : Будни

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