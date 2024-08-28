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Большинство архангелогородцев при увольнении: После нас хоть потоп

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие экономически активные граждане, имеющие опыт увольнения с работы, и представители кадровых служб предприятий и организаций из Архангельска.

 Каждый третий архангелогородец в период последнего увольнения принимал участие в поисках работника себе на замену: 24% по собственной воле, а 9% — после просьбы работодателя. Чаще ищут себе замену те, кто моложе: 37% среди горожан до 34 лет и 30% среди опрошенных старше 45 лет.

 6 из 10 не искали себе замену: «Это головная боль работодателя, а не работника».

 Опросы представителей компаний показывают, что практика подбора увольняющимися замены действительно существует в российском бизнесе: за последний год подобные ситуации случались в 4 из 10 предприятий и организаций. 6% эйчаров рассказали, что в течение последнего года покидающие компанию участвовали в поиске замены по просьбе работодателя, 17% — что увольняющиеся предлагали кандидатов по собственной инициативе, и еще столько же, что позиции закрывались кандидатами, найденными увольняющимися сотрудниками, как по просьбе работодателя, так и по собственной инициативе.

 

23 сентябрь 12:54 | : Будни

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