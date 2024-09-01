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Только каждый сотый архангелогородец абсолютно доверяет начальству

1 из 100 архангелогородцев подписывает кадровые документы не глядя. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие представители экономически активного населения Архангельска, имеющие опыт работы.

7 из 10 архангелогородцев (70%) внимательно изучают кадровые документы прежде, чем подписать: «Хотя всегда торопят: дома почитаете, у нас мало времени». 3 из 10 просто пробегают взглядом: «Обычно все по шаблону»; «Доверяю работодателю». 1 из 100 подписывает, не глядя.

 Чем старше работники, тем внимательнее они к документам: скрупулезностью отличаются только 58% опрошенных моложе 34 лет и 77% респондентов старше 45 лет. Максимальное внимание уделяют кадровым документам те, кто получает более 100 тысяч рублей в месяц: 82% из них прочитывают все бумаги от корки до корки.

(фото с https://sovainfo.ru

28 сентябрь 08:33 | : Будни

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