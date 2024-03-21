Сильные духом. 93% архангелогородцев не боятся увольнения с работы

7 из 10 архангелогородцев не испытывают никаких страхов, связанных с работой. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие работающие представители экономически активного населения из Архангельска.

73% горожан не испытывают никаких страхов, связанных с работой. Первым в списке джоб-фобий является страх потери работы: 7% архангелогородцев боятся увольнения. По 5% опрошенных боятся быть недооцененными и не оправдать ожиданий, по 3% — нестабильности, закрытия предприятия и невыплаты зарплаты.



Работники-мужчины чаще женщин боятся снижения зарплаты. Жительницы Архангельска же чаще тревожатся из-за опасений не справиться с поставленными задачами и не оправдать ожиданий.