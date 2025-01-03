Большинство архангелогородцев поддерживают запрет рекламы шарлатанов

Инициатива о запрете рекламы услуг гадалок и тарологов нашла поддержку в обществе Архангельска. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные жители из Архангельска.

Рекламу услуг гадалок и тарологов могут запретить в России — такой законопроект уже внесен в Государственную Думу. 70% архангелогородцев поддерживают инициативу: 53% хотели бы запрета на рекламу, еще 17% считают, что запрет должен касаться не только рекламы, но и деятельности подобных «специалистов»: «Это противоречит моим религиозным убеждениям»; «Они все мошенники, только разводят на деньги». 11% участников опроса — против инициативы, 19% — затруднились с ответом.



Мужчины чаще женщин негативно настроены к коммерческим практикам тарологов: 74% представителей сильного пола против рекламы и/или самих услуг (среди женщин — 66%). Среди архангелогородцев в возрасте от 35 до 44 лет сторонников больше, чем среди тех, кто моложе, и тех, кто старше (78%). Архангелогородцы с доходом от 100 тыс. руб. в месяц против рекламы услуг тарологов и гадальных практик выступали чаще тех, кто зарабатывает меньше (76%).



Среди не доверяющих гадалкам 56% — за запрет рекламы услуг, еще 22% требуют и сами услуги объявить незаконными. Любопытно, что с ними солидарны 3 из 10 верящих в гадания, их доводы: «Настоящих специалистов в этом деле мало, в большинстве случаев это просто шарлатаны».