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Работодатели Архангельска перестали интересоваться знаками зодиака сотрудников

В последнее время в интернете разгораются нешуточные страсти вокруг историй об HR-тарологах, которые якобы принимают участие в рекрутинге. Представители компаний отрицают подобное, однако регулированием этой сферы, похоже, вскоре займется государство: законопроект, запрещающий рекламу услуг тарологов, планируют внести в Госдуму. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний и экономически активные жители из Архангельска.

Менеджеры по персоналу отрицают любые домыслы о том, что применяют астрологические знания в подборе: сегодня в условиях нехватки кадров никто не хочет разбрасываться соискателями.

 Говорить об интересе бизнеса к нетрадиционным практикам можно только с некоторой долей иронии: люди, верящие в подобные вещи, встречаются среди разных слоев населения, в том числе и среди руководителей и собственников компаний. Появление вакансий штатных тарологов, нумерологов, астрологов нередко является ничем иным как партизанским маркетингом — способом привлечь внимание к компании с минимальным затратами на рекламу.

 Что касается соискателей, то магам верят только 8% архангелогородцев, астрологам — 17%. Для сравнения, прогнозам погоды доверяют 67% экономически активных горожан.

 Женщины более склонны верить в магию и звезды, чем мужчины, жительницы Архангельска также чаще называют себя суеверными. Респонденты до 34 лет реже верят гадалкам и чаще — гороскопам. Среди архангелогородцев старше 45 лет больше тех, кто признавался в суевериях. Наиболее скептически настроены к альтернативным наукам те, кто зарабатывает больше. 

07 ноябрь 08:00 | : Будни

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