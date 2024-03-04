Половина архангелогородцев хочет пожизненно лишить никотина молодежь

Большинство архангелогородцев поддерживают инициативу Минздрава о пожизненном запрете продажи никотиносодержащей продукции тем, кому сейчас до 15 лет включительно. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

В Минздраве России предложили ужесточить торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией и запретить ее продажу всем, кто родился после 31 декабря 2009 года. 55% горожан поддерживают инициативу. Женщины чаще мужчин высказываются за предложение Минздрава (59% против 50% соответственно). Горожане в возрасте от 35 до 45 лет поддерживают запрет активнее, чем те, кто старше и моложе (56%). 6 из 10 никогда не куривших людей также высказываются за введение пожизненного ограничения на продажу сигарет лицам моложе 2009 года рождения.



18% против законопроекта. «Любой запрет порождает чёрный рынок»; «Во взрослом возрасте люди имеют право самостоятельно решать, курить им или нет», — комментируют они. Ожидаемо, что чаще против жесткой меры высказываются курильщики (25%).



Стоит отметить, что 29% среди тех, кто курит на данный момент, планируют отказаться от вредной привычки в следующем году.