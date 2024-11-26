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Большинство архангелогородцев говорят электронным сигаретам - нет!

68% архангелогородцев поддерживают полный запрет продажи вейпов на территории России. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие экономически активные горожане из Архангельска.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил в комитет по здоровью проект о запрете продажи электронных сигарет и жидкостей для них. За полный запрет реализации вейпов в России выступают 68% экономически активных горожан. 

  Женщины поддерживают запрет чаще мужчин (75 и 62% соответственно). За полный отказ от продажи электронных сигарет 75% архангелогородцев в возрасте от 35 до 44 лет, к примеру, среди более молодых горожан поддерживают предложение спикера Госдумы только 57%. Чем выше доход, тем чаще архангелогородцы соглашаются с инициативой.

  Сторонниками запрета реализации вэйпов чаще являются некурящие респонденты (71%). Среди курящих обычные сигареты большинство также высказывается в пользу запрета (67%). Ожидаемо, что реже всего эту инициативу поддерживают курильщики электронных сигарет (14%).

11 январь 09:11 | : Будни

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