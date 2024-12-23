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Половина архангелогородцев разделяет корпоративные ценности своей компании

Высокий уровень совпадения ключевых приоритетов персонала и бизнеса чаще отмечается в крупных компаниях. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из Архангельска.

50% работающих отметили, что им близки и понятны корпоративные ценности их организации. 17% архангелогородцев критикуют ценности своего работодателя или считают, что заявленные принципы на практике не соблюдаются. 9% архангелогородцев признались, что корпоративные ценности не понимают. Еще 9% не знают, каких принципов придерживается их работодатель.

  Женщины более осведомлены о бизнес-ценностях компаний, в которых работают, и чаще разделяют их (53% против 48% среди мужчин).

  Среди сотрудников предприятий крупного бизнеса больше как тех, кто разделяет ценности компании (53%), так и тех, кто эти ценности критикует (19%). Осведомленность работников крупных компаний о корпоративных ценностях в целом выше, чем у персонала среднего и малого бизнеса.

 

18 январь 09:43 | : Будни

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