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Жесткий стиль корпоративной этики ближе тем, кто много зарабатывает

Большинство россиян предпочитает работать в компаниях с «мягким» типом корпоративной культуры. Российский бизнес тоже видит больше преимуществ в мягком, доверительном стиле взаимодействия с персоналом: соответствующие ценности разделяют 6 из 10 предприятий и организаций. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1000 менеджеров по персоналу и 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

 В 62% компаний сообщили, что их корпоративная культура «мягкая»: для менеджмента важны взаимопомощь, доверие, поддержка и исключительная честность по отношению к сотрудникам, клиентам и конкурентам.

 «Жесткий» тип корпоративной культуры сегодня характерен для 14% российских компаний: в них разделяют такие ценности, как власть, успех, соперничество и достижение цели любыми средствами. По сравнению с 2022 годом, число работодателей с «жесткой» корпоративной культурой почти не изменилось, а вот в ковид таковых было значительно меньше (9%).

 Работать в компании с «жесткой» корпоративной культурой хотели бы только 5% россиян — их число стабильно с 2019 года. «Такова взрослая жизнь»; «Победителей не судят», — комментируют опрошенные. Напротив, большинство респондентов (82%) предпочли бы трудиться там, где разделяют ценности доброты и открытости по отношению к участникам рабочего процесса. С их точки зрения, благоприятный психологический климат в команде положительно сказывается на общих результатах работы.

 Приверженцев «жесткого» типа корпоративной культуры среди мужчин больше, чем среди женщин (7% против 3% соответственно). Работать в компании с установками «цель всегда оправдывает средства», чаще других готовы опрошенные с доходом свыше 80 тыс. руб. (8%).

07 февраль 08:45 | : Будни

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