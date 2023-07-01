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Только половина архангелогородцев разделяет принципы своих компаний

Деловые и нравственные принципы, на которых строится бизнес их работодателя, понимают и принимают 49% архангелогородцев.

Корпоративные ценности, декларируемые как фундамент для развития бизнеса, понятны и близки каждому второму работнику (49%). 15% опрошенных ценности работодателя понятны, но разделять эти принципы они не согласны: «Проблема в том, что все это написано для галочки. Руководство делает так, как удобно в настоящий момент, попирая правила и законы и тем более, какие-то там ценности»; «Ценности нашей компании формируются мужчинами (их основное количество), женское мнение не учитывается». Каждый девятый признался, что корпоративные ценности не понимает: «Ценности надуманные и понимает их только директор и его подпевалы». 12% не знают, какой системы ценностей придерживаются их работодатели.

 Женщины более осведомлены о бизнес-принципах компании, в которой работают, и чаще следуют им (56% против 43% среди мужчин).

 Среди россиян старше 45 лет больше тех, кто разделяет корпоративные ценности (52%). Среди опрошенных до 34 лет — тех, кто отрицает ценности компании и отказывается следовать им (21%).

 Работающие на крупный бизнес демонстрируют осведомленность о ценностях компании чаще тех, кто занят на предприятиях малого и среднего размера. Среди сотрудников компаний со штатной численностью более 1000 человек больше как тех, кто принимает корпоративные ценности (52%), так и тех, кто критикует их (19%).

(фото с https://mykaleidoscope.ru/x/jemocii/6935-interesy-lichnosti-62-foto.html

14 август 08:03 | : Будни

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