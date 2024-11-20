Поморский Дед Мороз поздравил бойцов СВО с наступающим Новым годом

Главный волшебник страны пришёл в региональный штаб Народного фронта, чтобы передать военнослужащим Поморья самые тёплые поздравления и пожелания северян в преддверии любимого праздника взрослых и детей.

От имени всех жителей Архангельской области и от себя лично Дед Мороз пожелал бойцам специальной военной операции крепкого здоровья, счастья, добра, улыбок, хорошего настроения, скорейшего возвращения к близким и мирного неба над головой.

Народный фронт присоединяется к поздравлениям. Дорогие военнослужащие! Мы вас очень любим, верим в вашу победу и ждём дома целыми и невредимыми! С праздником, ребята! Ура!