Поморский Дед Мороз поздравил бойцов СВО с наступающим Новым годом

Главный волшебник страны пришёл в региональный штаб Народного фронта, чтобы передать военнослужащим Поморья самые тёплые поздравления и пожелания северян в преддверии любимого праздника взрослых и детей.
От имени всех жителей Архангельской области и от себя лично Дед Мороз пожелал бойцам специальной военной операции крепкого здоровья, счастья, добра, улыбок, хорошего настроения, скорейшего возвращения к близким и мирного неба над головой.
Народный фронт присоединяется к поздравлениям. Дорогие военнослужащие! Мы вас очень любим, верим в вашу победу и ждём дома целыми и невредимыми! С праздником, ребята! Ура!
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