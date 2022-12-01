Александр Фролов: Всем добра!

Депутат Архангельского областного собрания Александр Фролов поздравляет горожан с наступающим Новым Годом:
- Дорогие архангелогородцы!
Уважаемые ветераны!
Друзья!
От всего сердца поздравляю Вас с наступающим Новым 2023 годом!
Новый год – это замечательный семейный праздник, и я надеюсь, что он принесет в Ваши дома удачу и достаток, а в семью – любовь и согласие.
Новый год – не просто начало нового отсчета в календаре. Это новые надежды и победы, опыт, который делает нас мудрее, а нашу жизнь – интереснее и содержательнее. Это реализация планов, новая страница в книге жизни, которую каждый из нас пишет своими поступками.
Наша команда продолжает постоянную работу по повышению качества жизни жителей нашего округа. Отрадно, что у нас все больше помощников и единомышленников - инциативных и неравнодушных горожан, искренне любящих наш Архангельск.
Уходящий год был очень непростым, и мы встречаем 2023 год с надеждой на лучшее. От всего сердца желаю, чтобы в Новом году сбывались все ваши самые сокровенные мечты, а в каждой семье царили гармония и взаимопонимание.
Крепкого вам здоровья, добра и благополучия! И мирного неба над головой!