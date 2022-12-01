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Александр Фролов: Всем добра!

Депутат Архангельского областного собрания Александр Фролов поздравляет горожан с наступающим Новым Годом:
 
 - Дорогие архангелогородцы!
 
 Уважаемые ветераны!
 
 Друзья!
 
 От всего сердца поздравляю Вас с наступающим Новым 2023 годом! 
 
 Новый год – это замечательный семейный праздник, и я надеюсь, что он принесет в Ваши дома удачу и достаток, а в семью – любовь и согласие. 
 
 Новый год – не просто начало нового отсчета в календаре. Это новые надежды и победы, опыт, который делает нас мудрее, а нашу жизнь – интереснее и содержательнее. Это реализация планов, новая страница в книге жизни, которую каждый из нас пишет своими поступками.
 
 Наша команда продолжает постоянную работу по повышению качества жизни жителей нашего округа. Отрадно, что у нас все больше помощников и единомышленников - инциативных и неравнодушных горожан, искренне любящих наш Архангельск.
 
 Уходящий год был очень непростым, и мы встречаем 2023 год с надеждой на лучшее. От всего сердца желаю, чтобы в Новом году сбывались все ваши самые сокровенные мечты, а в каждой семье царили гармония и взаимопонимание. 
 
 Крепкого вам здоровья, добра и благополучия! И мирного неба над головой!

31 декабрь 13:27 | : Будни

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