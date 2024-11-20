Иван Воронцов поздравляет архангелогородцев с зимними праздниками

Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов поздравляет жителей столицы Поморья с наступающими новогодними праздниками:

- Дорогие архангелогородцы!

Уходящий год был для нас особенным: мы вместе отметили 440-летие нашего любимого города, осознавая его величие и богатую историю. Но это был и год испытаний, которые мы преодолели благодаря нашей сплоченности, трудолюбию и любви к родной земле.

А впереди нас ждут новогодние праздники. Это дни, которые объединяют семьи, друзей и целые поколения. Это время, когда мы оглядываемся назад с благодарностью и строим планы на будущее с надеждой и верой в лучшее.

От имени Архангельской городской Думы и от себя лично поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть он станет для каждого годом новых возможностей, добрых свершений и исполнения самых заветных желаний.

От всей души хочу пожелать вам здоровья, счастья и гармонии. Пусть каждый новый день приносит радость и уверенность в завтрашнем дне, а в ваших домах всегда царят тепло, мир и уют.

С праздником вас, дорогие друзья! С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!