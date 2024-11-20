Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Иван Воронцов поздравляет архангелогородцев с зимними праздниками

Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов поздравляет жителей столицы Поморья с наступающими новогодними праздниками:

 - Дорогие архангелогородцы!

Уходящий год был для нас особенным: мы вместе отметили 440-летие нашего любимого города, осознавая его величие и богатую историю. Но это был и год испытаний, которые мы преодолели благодаря нашей сплоченности, трудолюбию и любви к родной земле.

А впереди нас ждут новогодние праздники. Это дни, которые объединяют семьи, друзей и целые поколения. Это время, когда мы оглядываемся назад с благодарностью и строим планы на будущее с надеждой и верой в лучшее.

От имени Архангельской городской Думы и от себя лично поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть он станет для каждого годом новых возможностей, добрых свершений и исполнения самых заветных желаний.

От всей души хочу пожелать вам здоровья, счастья и гармонии. Пусть каждый новый день приносит радость и уверенность в завтрашнем дне, а в ваших домах всегда царят тепло, мир и уют.

С праздником вас, дорогие друзья! С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

31 декабрь 09:00 | : Будни

Главные новости


Либо пенсионерка, либо пионерка. История женщины элегантного возраста из Котласа
Драконово семя. Итоги 2024 года в Поморье

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)



Деньги


все материалы
«    Январь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20