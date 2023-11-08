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Иван Воронцов: Новый год всегда вселяет надежду на лучшее

Уважаемые архангелогородцы!

 От имени депутатов Архангельской городской Думы и от себя лично поздравляю вас с наступающим Новым 2024 годом и Рождеством Христовым!

Новый год – это семейный, добрый и самый радостный праздник, с которым всегда связаны наши надежды на лучшее, ожидания добрых перемен, приятных встреч, подарков, исполнение желаний. Пусть в уходящем году останутся проблемы и заботы, а в новый год мы заберём с собой всё самое лучшее.

 Долгожданная и желанная встреча Нового года и Рождества вселяет надежду на реализацию творческих замыслов, удачу и благополучие. Безусловно, все ждут перемен в лучшую сторону и зачастую планируют начало новых дел с понедельника или Нового Года. Так как 2024 год начинается с понедельника, то я уверен, что эти ожидания оправдаются. 

 Впереди нас ждёт юбилейный для Архангельска год, когда наш любимый город отметит своё 440-летие. Искренне желаю вам новых успехов, неиссякаемой жизненной энергии, удачи в делах, стабильности и процветания!

 Желаю, чтобы в каждой архангельской семье царило праздничное настроение, счастье, благополучие, а желания, загаданные в новогоднюю ночь, обязательно исполнились!

 Счастливого Нового года!

 Председатель Архангельской городской Думы                    И.А. Воронцов

31 декабрь 12:00 | : Будни

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