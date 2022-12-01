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Валентина Сырова: Новый год - это всегда новые надежды

Дорогие архангелогородцы!

 От лица депутатов Архангельской городской Думы искренне поздравляю вас с наступающим Новым 2023 годом и Рождеством Христовым! 

Совсем скоро 2022 год уйдет в историю. Провожая его, хочется вспомнить только все доброе и хорошее, что он оставил после себя в жизни нашего города.

Новый год - это всегда новые надежды. Наше будущее зависит от усилий каждого человека, от его инициативы, эффективной работы, от заинтересованности в общем результате. Хочу пожелать, чтобы наступающий 2023 год стал годом созидания, и каждый реально ощутил, что жизнь меняется к лучшему.

Желаю, чтобы здоровы были ваши близкие, радовали дети, а в доме был достаток! Именно это мысленно загадывает каждый человек под бой курантов в новогоднюю ночь. Пусть все задуманное сбудется! Пусть осуществятся ваши планы и мечты! Доброго вам здоровья, радости и благополучия в семье! Счастливого Нового года!

 Председатель Архангельской городской Думы В.В. Сырова

31 декабрь 08:12 | : Будни

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