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Иван Воронцов поздравляет прекрасных женщин с Днем матери

Дорогие жительницы столицы Поморья и гостьи города!
 Уважаемые матери и бабушки!

 От имени Архангельской городской Думы и лично от себя поздравляю вас с самым добрым праздником — Днём матери! В этот замечательный день мы выражаем уважение и благодарность женщинам, которые родили и воспитали детей.

 Пусть тёплые слова звучат для вас не только в этот праздник, но и на протяжении всей жизни! В непростых условиях женщина успешно справляется со множеством обязанностей и всегда остаётся надёжной опорой, источником вдохновения и хранительницей домашнего очага.

 Выражаю глубокую признательность многодетным, приёмным матерям, семьям, где растят детей с ограниченными возможностями.

 Благодарю всех матерей, чей ежедневный труд по воспитанию детей создаёт прочную духовную основу общества, сохраняет домашний очаг, укрепляет благополучие и стабильность нашей столицы.

 Желаю вам, вашим детям и близким крепкого здоровья, счастья и тепла семейного очага! Пусть ваши глаза сияют от радости, любви и заботы. Будьте любимы и счастливы!

Председатель Архангельской городской Думы  Иван Александрович Воронцов

24 ноябрь 10:30 | : Будни

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