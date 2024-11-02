Иван Воронцов поздравляет прекрасных женщин с Днем матери

Дорогие жительницы столицы Поморья и гостьи города!

Уважаемые матери и бабушки!



От имени Архангельской городской Думы и лично от себя поздравляю вас с самым добрым праздником — Днём матери! В этот замечательный день мы выражаем уважение и благодарность женщинам, которые родили и воспитали детей.



Пусть тёплые слова звучат для вас не только в этот праздник, но и на протяжении всей жизни! В непростых условиях женщина успешно справляется со множеством обязанностей и всегда остаётся надёжной опорой, источником вдохновения и хранительницей домашнего очага.



Выражаю глубокую признательность многодетным, приёмным матерям, семьям, где растят детей с ограниченными возможностями.



Благодарю всех матерей, чей ежедневный труд по воспитанию детей создаёт прочную духовную основу общества, сохраняет домашний очаг, укрепляет благополучие и стабильность нашей столицы.



Желаю вам, вашим детям и близким крепкого здоровья, счастья и тепла семейного очага! Пусть ваши глаза сияют от радости, любви и заботы. Будьте любимы и счастливы!



Председатель Архангельской городской Думы Иван Александрович Воронцов