Митрополит Корнилий отметил день рождения

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский 22 декабря поздравил митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия с днем рождения.
Ниже приводим полный текст поздравительного адреса.
- Ваше Высокопреосвященство!
С глубокой искренностью и уважением поздравляю Вас с днем рождения!
Под Вашим мудрым руководством священнослужители и жители Архангельской области находят духовную опору.
Ваше непрерывное стремление к развитию и укреплению православных традиций, взаимодействию с обществом особенно важно в настоящее время. Сотрудничество, основанное на взаимопонимании и доверии, становится опорой для наших совместных усилий и гарантией успеха в реализации добрых дел.
Желаю Вам, многоуважаемый Владыка, крепкого здоровья. Пусть каждый день Вашей жизни будет наполнен радостью и любовью, а также той силой, которой Вы щедро делитесь с окружающими.
Губернатор Архангельской области А. В. Цыбульский.