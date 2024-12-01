Митрополит Корнилий отметил день рождения

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский 22 декабря поздравил митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия с днем рождения.

Ниже приводим полный текст поздравительного адреса.

- Ваше Высокопреосвященство!

С глубокой искренностью и уважением поздравляю Вас с днем рождения!

Под Вашим мудрым руководством священнослужители и жители Архангельской области находят духовную опору.

Ваше непрерывное стремление к развитию и укреплению православных традиций, взаимодействию с обществом особенно важно в настоящее время. Сотрудничество, основанное на взаимопонимании и доверии, становится опорой для наших совместных усилий и гарантией успеха в реализации добрых дел.

Желаю Вам, многоуважаемый Владыка, крепкого здоровья. Пусть каждый день Вашей жизни будет наполнен радостью и любовью, а также той силой, которой Вы щедро делитесь с окружающими.

Губернатор Архангельской области А. В. Цыбульский.