Губернатор Цыбульский поздравил митрополита Корнилия с днем рождения

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский 22 декабря поздравил митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия с днем рождения.

Ниже приводим полный текст поздравительного адреса.

Ваше Высокопреосвященство!

Примите искренние поздравления с днем рождения!

Ваше архипастырское служение на посту митрополита Архангельского и Холмогорского направлено на восстановление и развитие православной веры на Русском Севере и укрепление в российском обществе христианских ценностей: веры, надежды, любви и сострадания. Храмы и монастыри Архангельской митрополии являются местом соединения неравнодушных людей, работающих на благо Архангельской области и ее жителей.

На протяжении многих лет Правительство Архангельской области и Архангельская митрополия плодотворно сотрудничают, проводя большую работу по сохранению и приумножению духовных устоев, традиционных нравственных ценностей, патриотическому воспитанию подрастающего поколения, созиданию мира и гражданского согласия.

Уважаемый Владыка Корнилий, благодарю Вас за постоянный труд и за заботу об Архангельской области. Желаю доброго здравия, духовной радости и Божией помощи в Вашем служении на благо Русской Православной Церкви и нашего Отечества.

Губернатор Архангельской области А. В. Цыбульский.



