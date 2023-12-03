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Губернатор Цыбульский поздравил митрополита Корнилия с днем рождения

    Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский 22 декабря поздравил митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия с днем рождения.

    Ниже приводим полный текст поздравительного адреса.

    Ваше Высокопреосвященство!

    Примите искренние поздравления с днем рождения!

    Ваше архипастырское служение на посту митрополита Архангельского и Холмогорского направлено на восстановление и развитие православной веры на Русском Севере и укрепление в российском обществе христианских ценностей: веры, надежды, любви и сострадания. Храмы и монастыри Архангельской митрополии являются местом соединения неравнодушных людей, работающих на благо Архангельской области и ее жителей.

    На протяжении многих лет Правительство Архангельской области и Архангельская митрополия плодотворно сотрудничают, проводя большую работу по сохранению и приумножению духовных устоев, традиционных нравственных ценностей, патриотическому воспитанию подрастающего поколения, созиданию мира и гражданского согласия.

    Уважаемый Владыка Корнилий, благодарю Вас за постоянный труд и за заботу об Архангельской области. Желаю доброго здравия, духовной радости и Божией помощи в Вашем служении на благо Русской Православной Церкви и нашего Отечества.

    Губернатор Архангельской области А. В. Цыбульский. 


23 декабрь 09:16 | : Будни / Верую

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