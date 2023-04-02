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Губернатор Цыбульский поздравил митрополита Корнилия с Пасхой Христовой

    Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский 16 апреля поздравил митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия с праздником Светлого Христова Воскресения. Приводим полный текст поздравления главы региона.

    Ваше Высокопреосвященство!

    Сердечно поздравляю Вас со Светлым Христовым Воскресением!

    Пасхальное торжество дарит всем нам надежду и веру, наполняет сердца радостью и спокойствием. Пасха — светлый и добрый праздник, который объединяет людей, обращает нас к духовным традициям и истории.

    Уважаемый владыка Корнилий, выражаю Вам огромную признательность за ваш постоянный архипастырский труд и за заботу об Архангельской области.

    Церковь — неотъемлемая часть нашего общества, история Церкви — это история нашей Родины и Архангельской области. Митрополия проводит огромную работу по сохранению и приумножению духовных устоев, опекает нуждающихся, стоит на страже мира и согласия в Архангельской области, и тысячи людей находят в храмах и церквях успокоение, обретают веру и надежду.

    Желаю Вам, всем служителям Церкви и мирянам Архангельской митрополии крепкого здоровья, мира, благополучия и счастья.

    Христос Воскресе!

    Губернатор Архангельской области Александр Витальевич Цыбульский 

17 апрель 09:08 | : Будни / Верую

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