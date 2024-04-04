Александр Цыбульский: "Пусть Пасха наполнит наши сердца радостью"

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский поздравил митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия с праздником Светлого Христова Воскресения. Приводим полный текст поздравления главы региона.



Ваше Высокопреосвященство!



От всего сердца поздравляю Вас со Светлым Христовым Воскресением!



Пасха олицетворяет победу добра, милосердия и человеколюбия, зажигает в сердцах людей огонь надежды, дарует веру в лучшее и указывает путь к спасению.



Уважаемый владыка Корнилий, выражаю Вам признательность за архипастырский труд. Ваше служение, высокий духовный авторитет и подвижническая деятельность направлены на формирование нравственных основ российского общества и укрепление духовных ценностей в Архангельской области.



Архангельская митрополия остается одним из важнейших институтов гражданского общества, реализует большое количество мероприятий и проектов, направленных на улучшение жизни людей, воспитание подрастающего поколения и сохранение традиций.



Желаю Вам, всем служителям Церкви и мирянам Архангельской митрополии крепкого здоровья, мира, благополучия и счастья. Пусть Пасха наполнит наши сердца радостью и самыми добрыми чувствами!

Христос Воскресе!



Губернатор Архангельской области Александр Витальевич Цыбульский



